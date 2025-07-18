Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi mevkii İzmit- Kandıra yolu İzmit istikametinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 34 PA 3570 ve 41 LF 408 plakalı iki otomobil çarpıştı. Kazada 41 LF 408 plakalı yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?