Kocaeli'de U dönüşü kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de U dönüşü kazası: 5 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil U dönüşü yaparken başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araç da savruldu ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

30.04.2024 23:16
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Kocaeli'de "U" dönüşü kazası: 5 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil U dönüşü yaptığı sırada başka bir otomobil ile çarpıştı. Her iki otomobilin de savrulduğu kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 05 RC 219 plakalı otomobil, Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde U dönüşü yaptığı sırada karşı yönden gelen Ş.K. hakimiyetindeki 41 PK 544 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri orta refüje, diğeri ise demir yolu korkuluklarına çarparak durabildi. Kazada sürücü R.A. ile ve araçlarda bulunan 4 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de U dönüşü kazası: 5 yaralı - Son Dakika

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