Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kocaeli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kocaeli'nin İzmit ve Körfez ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 484 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 1 gram sentetik kannabinoid, 273 ecstasy hap, 10 sentetik ecza, 32 bin TL ve 2 hassa terazi ele geçirildi.

23.05.2024 23:36
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Kocaeli'nin İzmit ve Körfez ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmit ve Körfez ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda; 484 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 1 gram sentetik kannabinoid, 273 ecstasy hap, 10 sentetik ecza, 32 bin TL ve 2 hassa terazi ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen B.Ş ve Y.Ç. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 2 şüpheli ise TCK 191 çerçevesinde işlem yapılarak serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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