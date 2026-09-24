Kocaeli\'de uyuşturucu operasyonunda 281 gram esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 281 gram esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin il genelinde düzenlediği operasyonda 281 gram esrar, 1 gram metamfetamin ve 15 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 281 gram esrar, metamfetamin ve 15 kök kenevirin yanı sıra 3 silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik il genelinde çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmaları kapsamında 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda 281 gram esrar, 1 gram metamfetamin ve 15 kök kenevir ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 tabanca, 1 tüfek, 6 fişek ve 4 tüfek kartuşu bulundu. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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