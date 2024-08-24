Kocaeli\'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Tutuklama

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Kocaeli'de polis ekiplerince uyuşturucu ticareti suçundan yakalanan 11 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Karamürsel, Çayırova ve Körfez ilçelerinde yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Polis ekiplerince yapılan aramada 42 gram metamfetamin, hassas terazi ve bin 395 TL ele geçirildi. Yakalanan 7 şüpheli hakkında TCK 191 kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 4 şüpheli ise işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.E., M.Ç. ve Ö.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ