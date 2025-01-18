Kocaeli\'de Zabıta Ekiplerinden 5 Bin 500 Denetim!

3.Sayfa

Kocaeli Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, market ve iş yerlerinde bir yıl boyunca 5 bin 500 denetim gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, halk sağlığını korumak ve haksız kazançların önüne geçmek amacıyla kent genelindeki marketler başta olmak üzere işyeri denetimlerini yıl boyunca sürdürdü. Ekipler; hijyen kurallarına, ürünlerin son kullanma tarihlerine, reyon düzenlemeleri ve kasa fiyatlarının uyumuna dikkat ederken, denetimler sırasında uygunsuz ürünlere rastlanan işletmelere gerekli uyarı ve cezai işlemleri uyguladı. Bu kapsamda 2024 yılında 5 bin 500 denetim gerçekleştirildi. - KOCAELİ