Kocaeli Gebze'de D-100'de bariyerlere çarpan otomobilde 1 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kocaeli Gebze'de D-100'de bariyerlere çarpan otomobilde 1 kişi yaşamını yitirdi

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Kocaeli Gebze\'de D-100\'de bariyerlere çarpan otomobilde 1 kişi yaşamını yitirdi
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Kocaeli Gebze'de D-100 kara yolunun Ankara istikametinde bir otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anıl Can Doğan idaresindeki 61 SS 444 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Anıl Can Doğan hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeKocaeliAnkaraGüncelGebzeSon Dakika

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