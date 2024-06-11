Kocaeli Gebze'de freni boşalan kamyonet uçurumdan uçtu

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalışanların beyaz eşya indirdikleri esnada freni boşalan Arçelik kamyoneti 300 metre ilerledikten sonra uçurumdan uçtu. Araçta kimsenin olmaması faciayı önledi.

Kaza, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi 1806/1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışanların beyaz eşya indirdikleri esnada 41 AGY 666 plakalı Ford transit marka Arçelik kamyonetinin freni boşaldı. Freni boşalan kamyonet, yaklaşık 300 metre ilerledikten sonra 3 metrelik uçurumdan uçtu. Araçta kimsenin olmaması yüreklere su serperken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kimsenin içeride olmadığından emin olmasının ardından araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kamyonetin bugün fren tertibatının yaptırıldığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ