Kocaeli Gölcük\'te yağış sonrası dev istinat duvarı çökünce elektrik direği de yan yattı

Kocaeli Gölcük'te yağış sonrası dev istinat duvarı çökünce elektrik direği de yan yattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından Gölcük'ün Değirmendere Mahallesi'nde dev istinat duvarı çöktü. Yıkım sırasında yanındaki elektrik direği de yan yattı ve o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış, kent genelinde olumsuzluklara neden oldu.
TUZLA BUZ OLDU
Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'nde yağışın ardından dev istinat duvarı çöktü. Yağışa dayanamayarak çöken istinat duvarının yıkılmasıyla birlikte yanındaki elektrik direği de yan yattı
O ANLAR KAMERADA
Yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde istinat duvarının çökmesi ve elektrik direğinin yan yatması yer aldı.
Kaynak: İHA
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