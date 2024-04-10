Kocaeli Körfez\'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, 19.00 sıralarında İlimtepe Mahallesi İlimtepe Kültür Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler ile E.Ş. ve U.Ş. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bıçaklanan E.Ş. ve U.Ş. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ