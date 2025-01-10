Kocaeli'nde Elektronik Eşya Deposunda Yangın - Son Dakika
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Kocaeli'nde Elektronik Eşya Deposunda Yangın

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir elektronik eşya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında depo kullanılamaz hale geldi.

10.01.2025 00:24  Güncelleme: 00:28
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Elektronik eşya deposu alev alev yandı

Alevlere teslim olan depo kullanılamaz hale geldi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde küçük ev aletlerinin bulunduğu depo alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, çok sayıda elektronik eşya kullanılamaz hale geldi.

Mollafenari Mahallesi'nde yer alan depoda saat 22.45 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alev alev yanan iş yerine müdahale etti. Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında depo ve içindeki çok sayıda elektronik eşya küle döndü.

İtfaiye ekiplerinin depodaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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