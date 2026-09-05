Bilim Merkezinde korkunç yangın! Alevler dev uçağı yuttu

Dev uçak alevlere teslim olurken Kocaeli'deki UçakPark'ta korku dolu anlar yaşandı. Airbus A340 tipi yolcu uçağını saran yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken uçağın kuyruk bölümünün kopması tehlikenin boyutunu artırdı.

AIRBUS A340'I ALEVLAR SARDI

Yangın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan UçakPark'ta çıktı. Uçuş ömrünü tamamlamasının ardından havacılık ve bilim merkezi olarak kullanılmaya başlanan Airbus A340 tipi yolcu uçağında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Uçaktan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesiyle birlikte alevler uçağın büyük bölümünü sardı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMASINDA KUYRUK KOPTU

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma başlattı. Müdahale devam ederken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Alevlerin etkisi altındaki uçağın kuyruk bölümü koparak yangına müdahale eden itfaiye aracının üzerine düştü. Tonlarca ağırlığındaki uçağın bir bölümünün kopmasıyla ekiplerin bulunduğu alanda büyük korku yaşandı. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahaleyi sürdürürken diğer yandan güvenlik önlemlerini artırdı.

UÇAK BİLİM MERKEZİ OLARAK KULLANILIYORDU

Yangının çıktığı Airbus A340, aktif yolcu taşımacılığında kullanılan bir uçak değildi. Uçuş ömrünü tamamlayan yolcu uçağı, daha sonra havacılık ve bilim merkezi olarak kullanılmak üzere UçakPark'a yerleştirildi. Uçak burada ziyaretçilere havacılığı tanıtan merkezin önemli parçalarından biri olarak kullanılıyordu. Yangının neden başladığı ise henüz belirlenemedi.