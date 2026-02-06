Tribünden düşerek ölen taraftarın babasından yürek yakan feryat - Son Dakika
Tribünden düşerek ölen taraftarın babasından yürek yakan feryat

Tribünden düşerek ölen taraftarın babasından yürek yakan feryat
06.02.2026 14:57  Güncelleme: 15:13
Kocaeli'deki Ziraat Türkiye Kupası maçı sırasında tribünden düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki taraftar Harda Kaçmaz, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Acılı baba, oğlunun kaybıyla ilgili duyduğu derin acıyı dile getirdi.

Kocaeli'de Ziraat Türkiye Kupası maçı sırasında tribünden düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki taraftar Harda Kaçmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Kaçmaz'ın babası, "Ben ne yapacağım sensiz babacağım? Ben seni maç için mi büyüttüm oğlum. Askere gidecekti, oğluma eğlence yapacaktım" diyerek tabut başında gözyaşı döktü. Acılı aileyi kent protokolü ve Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, Teknik Direktör Selçuk İnan, futbolculardan Gökhan Demirci, Ahmet Oğuz ve Muharrem Cinan da yalnız bırakmadı.

Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan kupa maçı esnasında tribün değiştirmek isterken 10 metrelik yükseklikten stadyumun dış zeminine düşerek hayatını kaybeden Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz için İzmit Fatih Mahallesi'ndeki Zeytinlik Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, Kaçmaz'ın Kocaelispor bayrağına sarılı tabutunun başında bekleyen baba Fehmi Kaçmaz ve ağabey Savaş Kaçmaz, taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çekti.

"Oğluma asker eğlencesi yapacaktım"

Acılı baba, cenaze namazı öncesindeki feryatları yürekleri dağladı. Baba Kaçmaz, "Ben ne yapacağım sensiz babacağım? Ben seni maç için mi büyüttüm oğlum. Bir yeri kapatamadılar orada. Gitti oğlum, yok artık, kimse göremez. Askere gidecekti, oğluma eğlence yapacaktım. Oğlum senin burada ne işin var, eve gidelim. Ben onu bu ay askere gönderecektim" diyerek tabut başında gözyaşı döktü.

Kent protokolü ve futbolcular yalnız bırakmadı

Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Kaçmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipoğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, Teknik Direktör Selçuk İnan, futbolculardan Gökhan Demirci, Ahmet Oğuz ve Muharrem Cinan ile Hodri Meydan Taraftar Grubu Başkanı Enver Güler ve çok sayıda taraftar katıldı.

Harda Kaçmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından İzmit Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye Kupası, 3. Sayfa, Kocaeli, Futbol, Baba, Son Dakika

Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi Babasının feryatları yürekleri dağladı
15:50
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı
