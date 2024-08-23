Kocası tarafından 30 bıçak darbesiyle öldürülen kadın KADES uygulamasını kullanamadan öldürüldü - Son Dakika
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Kocası tarafından 30 bıçak darbesiyle öldürülen kadın KADES uygulamasını kullanamadan öldürüldü

Konya'da kendisini aldattığını iddia ettiği eşini 30 bıçak darbesiyle öldüren koca, cinayeti engelli oğlunun bulunduğu araçta işledi. Cinayete kurban giden kadının olay öncesi KADES uygulaması üzerinden polisi çağıracağını söylediği ancak kullanamadan öldürüldüğü belirlendi.

23.08.2024 22:43
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Karısını 30 bıçak darbesiyle öldürmesine oğlu şahit olmuş

Cinayete kurban giden kadın KADES uygulamasından polisi çağıracağını söylemiş, uygulamayı kullanamadan öldürülmüş

KONYA - Konya'da kendisini aldattığını ileri sürdüğü boşanma aşamasındaki eşini 30 bıçak darbesiyle öldüren cani kocanın cinayeti otomobilde bulunan engelli oğlunun bulunduğu sırada işlediği, zanlıya daha önce eşine karşı şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Cinayete kurban giden kadının olay öncesi KADES uygulaması üzerinden polisi çağıracağını söylediği, uygulamayı kullanamadan öldürüldüğü belirlendi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförlük yapan Bekir Durmaz, ayrılık aşamasındaki eşi Elif Durmaz'ı çocuklara alışveriş yapmak için çağırdığı otomobil içerisinde çıkan tartışma sonrası engelli oğlunun da araçta bulunduğu sırada 30 bıçak darbesiyle öldürdü. Eşini öldürdüğü araçla çevrede gördüğü vatandaşlardan karakolun yerini sorarak beraber karakola giden Bekir Durmaz gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Bekir Durmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil zanlısı ilk eşi evi terk edince kuma olarak yaşadığı Elif Durmaz'a resmi nikah kıymış

Katil zanlısı Bekir Durmaz'ın başka biri ile evliyken çocuğu olmadığı gerekçesiyle 2003 yılında kuma olarak Elif Durmaz ile yaşamaya başladığı, eşinin evi terk etmesi üzerine 2012 yılında Elif Durmaz ile resmi nikah yaptığı belirlendi. Çiftin evliliklerinden 3 çocuğu olurken, yaşadıkları sorunların ardından anlaşmalı boşanma konusunda anlaşamamaları nedeniyle Bekir Durmaz'ın çekişmeli boşanmak üzere avukatı aracılığıyla işlemleri başlattığı öğrenildi.

11 yaşındaki çocukları olaya şahit olmuş

Olay günü Bekir Durmaz'ın yeni tuttuğu evi gösterdiği Elif Durmaz'ın, o evde yaşamayacağını belirtmesinin ardından katil zanlısının evde yaşamaya ikna ettiği, olaydan önce ise ev ve çocuklar için alışveriş yaptıkları belirlendi. Bekir Durmaz'ın alışverişten döndükten sonra tartıştıkları esnada araçta 11 yaşındaki zihinsel engelli oğulları Ö.D.'nin de olduğu ve olaya şahit olduğu öğrenildi.

Cinyatete kurban giden kadın KADES uygulamasını kullanamadan öldürülmüş, katil koca karakolun yolunu şaşırınca gördüğü kişilere sormuş

Daha önce de eşiyle tartışmaları olduğu ve uzaklaştırma kararı aldıkları öğrenilen katil zanlısı Bekir Durmaz, "Daha önce de tartışmalarımız oldu. O zaman bu konudan da tokat atmışlığım olmuştu. Bir kere de çay sehpasını onun üzerine attım. Sonrasında da evden uzaklaştırma almıştım. Alışverişten döndükten sonra tartıştık. Başka birini sevdiğini söyledi bana, KADES uygulaması üzerinden polis çağıracağı ve beni evden attıracağını söylemesi üzerine kendimi kaybettim. Aldığım bıçağı Elif'e salladım, birkaç kere daha vurdum. Karakolun yolunu şaşırınca kaldırımda gördüğüm kişiye yolu sordum. Sonra polis merkezinin önüne giderek teslim oldum. Yolda nefes alıyordu sonrasını bilmiyorum" şeklinde anlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocası tarafından 30 bıçak darbesiyle öldürülen kadın KADES uygulamasını kullanamadan öldürüldü - Son Dakika

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