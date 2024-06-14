Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde şiddetli rüzgardan dolayı düşen cam, isabet ettiği araçta maddi hasar oluşturdu.
İlçeye bağlı Hacı Saki Mahallesinde şiddetli rüzgardan dolayı nereden düştüğü belirlenemeyen cam, park halindeki araca isabet etti. Araçta geniş çapta maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocasinan'da Şiddetli Rüzgarın Etkisiyle Düşen Cam Araçta Hasara Yol Açtı - Son Dakika
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