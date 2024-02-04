Kocasını öldürmekten beraat eden kadına üst mahkemeden 10 yıl hapis cezası

Kocasını öldürmekten yargılandığı davada beraat kararı alan kadına üst mahkemeden 10 yıl hapis cezası
BALIKESİR - Balıkesir'in Karesi ilçesinde kendisini ve 2 çocuğunu ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle kocasını pompalı tüfekle öldürmekten tutuklanan kadının 'meşru müdafaa' çerçevesinde aldığı beraat kararı bozuldu. Genç kadın, Bursa Bölge Adliye Mahkemesince iyi hal indirimi uygulanarak 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Balıkesir'in Karesi ilçesi kırsal Ziyaretli Mahallesi'nde meydana gelen olayda 2 çocuk annesi Rümeysa Aydın (28), kendisine sürekli şiddet uygulayıp, ölümle tehdit ettiğini iddia ettiği eşi Murat Aydın'ı pompalı tüfekle evlerinin avlusunda öldürdü. Cinayet sonrası yakalanıp, tutuklanan Rümeysa Aydın hakkında Balıkesir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. 7,5 ay süren yargılama sonrası mahkeme heyeti, 4 Mart 2022'deki karar duruşmasında 'meşru müdafaa' çerçevesinde beraat kararı verip, sanığı tahliye etti. İtiraz sonucu dava dosyası, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. İtirazın kabul edilmesi ile Rümeysa Aydın, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde yeniden yargılandı. Rümeysa Aydın ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, savcının itiraz gerekçesi okundu.
Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, oy birliği ile Balıkesir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat hükmünü bozarak, Rümeysa Aydın'a 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, 'haksız tahrik' ve sanığın duruşmadaki 'iyi hali'ni dikkate alarak verilen cezayı 10 yıl 10 aya düşürerek, adli kontrol şartı verdiği Aydın'a yurt dışına çıkış yasağı getirdi.
Rümeysa Aydın, 2022 yılı Mart ayındaki karar davası sonrasında beraat alınca çocukları ile hasret gidermiş, o anlar kameralarca görüntülenmişti.
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