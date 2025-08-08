Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi

Buldan Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürü olan kocası T.Y.'nin kendisini aldattığından şüphelenen N.Y., dedektif gibi iz sürerek gerçeği ortaya çıkardı. Kocasının sosyal medya yazışmalarına ulaşan kadın, T.Y.'nin bir dönem Buldan Belediyesi'nde de görev yapan E.H. ile buluşma yeri belirlediğini öğrendi.

KOCASINI VE SEVGİLİSİNİ 4 SAAT BEKLEDİ

Bir arkadaşıyla birlikte buluşma yeri olarak belirlenen 25 kilometre ilerideki Sarayköy ilçesine giden N.Y., yaklaşık 4 saat boyunca kocası ve sevgilisinin gelmesi için Sakarya Mahallesi'ndeki Şehit Hüseyin Kuş Parkı önünde bekledi.

KOCASIYLA BİRLİKTE BASTIĞI KADINI SAÇINDAN SÜRÜKLEDİ

Gönül ilişkisi yaşayan çiftin gelip parktaki kamelyaya oturduğunu gören N.Y., T.Y. ve E.H.'yi bastığı anları, arkadaşına cep telefonuyla kayıt ettirdi. Kendisini görünce kaçmaya çalışan E.H.'yi saçından sürükleyen N.Y., yaşadığı öfke nedeniyle hakaretler savurdu. İşletme sahiplerinin araya girmesiyle kurtulmayı başaran E.H., koşarak parktan uzaklaştı. N.Y., olaya müdahale eden işletme sahiplerine, kocasının kendisini aldattığını ifade etti.

BELEDİYEDEKİ GÖREVİNDEN OLDU

Yaşanan olayın ardından mesai saatleri içerisinde görev yerini terk ederek, başka bir ilçeye buluşmaya giden Buldan Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürü T.Y.'nin görev yeri Yenicekent Mahallesi'ndeki kantar olarak değiştirildi.