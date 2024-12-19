Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları açıklamaya devam ediyor. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden açıklanan listede her gün yeni bir skandal patlak veriyor.
2 Ekim tarihinden itibaren yayınlanmaya başlayan listeye Köfteci Yusuf damga vurmuştu. 280 şubesiyle Türkiye'nin önde gelen restoran zincirinde domuz eti skandalı yaşanmıştı. Köfteci Yusuf'un döner ve köftelerinde "domuz eti" tespit edilmişti. Skandal günlerce konuşulmuştu.
Köfteci Yusuf'un ardından bir domuz eti skandalı daha patladı. 18 Aralık tarihli listede Muğla ve Balıkesir'de bulunan 2 firmanın daha vatandaşa domuz eti yedirdiği duyuruldu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Chinese Rose Restaurant'ın "dana kaburga" diye "domuz eti", Balıkesir'de Havran ilçesinde bulunan Havran'lı Kasap'ın sattığı "Sütüven" markalı sucuklarda domuz eti tespit edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (19)