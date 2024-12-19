Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı

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Köfteci Yusuf'ta yaşanan domuz eti skandalı Türkiye gündemini uzun süre meşgul ederken benzer bir skandal da Balıkesir ve Muğla'da yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı gıda sahtekarları listesinde Balıkesir ve Muğla'dan 2 firmanın "dana kaburga" ve "sucuk" diye vatandaşa domuz eti yedirdiği tespit edildi.

19.12.2024 09:06
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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları açıklamaya devam ediyor. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden açıklanan listede her gün yeni bir skandal patlak veriyor.

KÖFTECİ YUSUF GÜNLERCE KONUŞULDU

2 Ekim tarihinden itibaren yayınlanmaya başlayan listeye Köfteci Yusuf damga vurmuştu. 280 şubesiyle Türkiye'nin önde gelen restoran zincirinde domuz eti skandalı yaşanmıştı. Köfteci Yusuf'un döner ve köftelerinde "domuz eti" tespit edilmişti. Skandal günlerce konuşulmuştu.

2 FİRMADA DAHA RASTLANDI

Köfteci Yusuf'un ardından bir domuz eti skandalı daha patladı. 18 Aralık tarihli listede Muğla ve Balıkesir'de bulunan 2 firmanın daha vatandaşa domuz eti yedirdiği duyuruldu.

Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Chinese Rose Restaurant'ın "dana kaburga" diye "domuz eti", Balıkesir'de Havran ilçesinde bulunan Havran'lı Kasap'ın sattığı "Sütüven" markalı sucuklarda domuz eti tespit edildi.

Köfteci Yusuf\'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı

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Son Dakika 3.Sayfa Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Barış Oğuz:
    şimdi herkes bu bilgiye inanır ama köfteci Yusufa inanmaz, öyle bir mal bizim milletimiz 91 14 Yanıtla
  • oktay sayar:
    kardeşim ,kapatın onları ,haberi kapatıldı ,mühürlendi diye çıksın 76 4 Yanıtla
  • soner çakırlar:
    iyide Yusuf un 1 şb sinde çıktı 280 şb den ayrıca her domuz Eti çıktığında neden Yusuf deniyor hala haber yaparken bile karalama var ayıp tur ya 48 20 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    kofteci yusuf candır bırakın bu işleri karalama kapanyasini 33 27 Yanıtla
  • Yusuf Toprak:
    “Köfteci Yusuf domuz et yedirdi” haberiniz suç teşkil etmektedir! Olay yargıdadır! Futbolda yanlı haber yapmaya benzemez , kanun önünde hesap verirsiniz! 38 21 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    bu duyurulara bazıları tepki gösterip, köfteciye akın etmişlerdi.şimdi buralarada akın ederler.bazıları için domuz eti olması fark etmiyordur, 37 19 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    ben yuauf'un yerinde olsam, size dava acarim.. kofteci yusuf domuz eti falan satmadi 33 21 Yanıtla
  • Abdülkadir Turhan:
    Yusuf sizi sevsin 28 13 Yanıtla
  • Hilmi aytürk:
    bir domuz varsa şu anda bizi yönetenler. 17 15 Yanıtla
  • balder osman:
    domuzcukun dükkanını birinin tavsiyesiyle görmüştüm bundan yaklaşık 3 yıl önce, o kadar kalabalıktı ki, etlerin içi çiğ dışı yanık servis ediliyordu, ben 20 yıldır mangalcıyım bu bilgilerime dayanarak söylüyorum, asıl ben dükkanının etrafında kedi köpek olmayışına kafayı takmıştım, bu kadar müşteriye normal et dayanmaz diye düşünüp fakat eleman kedi köpekten geçmiş domuza yönelmiş. Kendin kurban kesip evde yapacaksın, yoksa her şeyi yedirirler. 7 21 Yanıtla
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