Köfteci Yusuf\'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı

balder osman:

domuzcukun dükkanını birinin tavsiyesiyle görmüştüm bundan yaklaşık 3 yıl önce, o kadar kalabalıktı ki, etlerin içi çiğ dışı yanık servis ediliyordu, ben 20 yıldır mangalcıyım bu bilgilerime dayanarak söylüyorum, asıl ben dükkanının etrafında kedi köpek olmayışına kafayı takmıştım, bu kadar müşteriye normal et dayanmaz diye düşünüp fakat eleman kedi köpekten geçmiş domuza yönelmiş. Kendin kurban kesip evde yapacaksın, yoksa her şeyi yedirirler.