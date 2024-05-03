Almanya'da Köln Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Protestosu - Son Dakika
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Almanya'da Köln Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Protestosu

Almanya'daki Köln Üniversitesi önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye karşı gerçekleştirdiği saldırıları protesto ederken, 'Biz Filistinlilerin yanındayız, gitmiyoruz ve sonuna kadar mücadele edeceğiz' mesajı verdi. Köln Üniversitesi'nde gerçekleşen gösteride, öğrenciler ve akademisyenlerin yanı sıra yaklaşık 300 kişi Filistin'e destek sloganları atarak protesto etti. Göstericiler, Gazze'de öldürülen insanların fotoğraflarının yer aldığı bildiriler ve pankartlar taşıdı. Protesto alanında İsrail bayrağı taşıyan bir grup ise polis tarafından korundu. Konuşmalarda, Filistin'deki katliamın durdurulması gerektiği vurgulandı ve Alman hükümeti eleştirildi. Organizatörlerden Voice, 'Biz bugün burada Almanya'nın en büyük üniversitesinde buluştuk. Biz de bugün burada protesto kampı kurmak istiyoruz' dedi.

03.05.2024 23:21
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Almanya'daki Köln Üniversitesi önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye karşı gerçekleştirdiği saldırıları protesto ederken, "Biz Filistinlilerin yanındayız, gitmiyoruz ve sonuna kadar mücadele edeceğiz" mesajı verdi.

Filistin'e destek protestolarına sahne olan üniversiteler arasına Almanya'nın Köln Üniversitesi de katıldı. Köln kentindeki üniversitede öğrencilerin ve akademisyenlerin yanı sıra yaklaşık 300 kişinin katıldığı gösteride, "Filistin'e özgürlük", "Almanya silah desteği veriyor, Filistinliler öldürülüyor", "Yaşasın uluslararası dayanışma" sloganları atıldı. Protesto alanını Gazze'de öldürülen insanların fotoğraflarının yer aldığı bildiriler ile donatan göstericiler, "İnsanlık onuru için Filistin'e barış", "Katliamı durdurun" yazan pankartlar taşıdı. Ellerinde İsrail bayrağı taşıyan yaklaşık 10 kişiyi ise bir polis grubunun koruduğu görüldü.

Akademisyen ve öğrencilerin yaptığı konuşmalarda, Filistin'de gerçekleştirilen katliamın durdurulması gerektiğine vurgu yapılırken, İsrail'e destek veren Alman hükümeti eleştirildi.

"Filistinlilerin yanındayız, gitmiyoruz ve sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Protesto gösterisinin organizatörlerinden Voice, "Biz bugün burada Almanya'nın en büyük üniversitesinde buluştuk. Alman öğrenciler hala uyuyor. ABD'de, Fransa'da, Belçika'da, İngiltere'de protesto kampları kuruldu. Biz de bugün burada protesto kampı kurmak istiyoruz onun için bugün burada toplandık" dedi.

Voice, "Polis bizi tehdit etti, kamp kurmaya çalışırsak şiddet uygulayacaklarını söylediler. Biz bu soykırımın bitmesini istiyoruz. Buradan bütün dünyaya bir mesaj göndermek istiyoruz. Biz Filistinlilerin yanındayız, gitmiyoruz ve sonuna kadar mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Gösteriye katılan Hacer Köysen ise, "Filistin'e destek amacıyla geldik. Oradaki katliamı görüyoruz. Bütün dünya da buna şahit oldu. Burada akademisyenler olarak üniversite öğrencilerine destek amaçlı bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. - KÖLN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Almanya'da Köln Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Protestosu - Son Dakika

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