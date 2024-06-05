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Kolombiya merkezli bir kartelin Türkiye'ye uzanan kokain rotası böyle deşifre oldu

Kolombiya merkezli bir uyuşturucu karteli tarafından Türkiye'ye sevkiyat yapmaya çalışan kokain kaçakçılarına yönelik İstanbul ve Bursa'da düzenlenen ve "Narkoçelik-20" adı verilen operasyona ilişkin çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı

373 kilo kokainin, konteyner ile çeşitli gıda ve tüketim kolileri arasında deniz yoluyla Kolombiya, ABD ve Avrupa rotasını izleyerek Gemlik Limanı'na indirildiği anlaşıldı

İSTANBUL - İstanbul polisince düzenlenen uyuşturucu operasyonu, Kolombiya merkezli bir kartelin Türkiye'ye uzanan kokain rotasını ortaya çıkardı. 373 kilo kokain, çeşitli gıda ve tüketim kolileri arasında deniz yoluyla Kolombiya, ABD ve Avrupa rotasını izleyerek Türkiye'ye getirilmeye çalışılırken, "Narkoçelik-20" adı verilen operasyona ilişkin çarpıcı detaylara ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya merkezli bir uyuşturucu karteli tarafından Türkiye'ye sevkiyat yapmaya çalışan kokain kaçakçılarına yönelik İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyon, dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulmuş, 9 zehir tacirinin yakalandığı açıklanmıştı.

Uyuşturucu rotası deşifre edildi

İstanbul polisince düzenlenen uyuşturucu operasyonu, Kolombiya merkezli bir kartelin Türkiye'ye uzanan kokain rotasını ortaya çıkardı. Kokain, çeşitli gıda ve tüketim kolileri arasında deniz yoluyla Kolombiya, ABD ve Avrupa rotasını izleyerek Türkiye'ye getirilmeye çalışıldı. Gemilerle sevkiyatı yapılan kokain ise İtalya üzerinden Gemlik Limanı'na indirildi. Öncesinde Güney Amerika'dan yola çıkarılan ve Türkiye'ye ulaşmak üzere olan yüklü miktardaki kokainin günlerce izini süren İstanbul polisi, Kolombiya merkezli bir kartel tarafından deniz yoluyla Türkiye'ye aktarılmaya çalışıldığı istihbaratına ulaştı.

Kartel üyeleri, kendi yöntemlerince çok yönlü kontrol mekanizması geliştirmiş

Elde edilen bilgiler doğrultusunda çok yönlü çalışma başlatan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından operasyon için izin aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında kartelin bir üyesinin sevkiyat organizasyonu için Türkiye'ye geleceği bilgisine ulaşıldı. Kartel üyesinin yurda geliş yolunu ve zamanını tespit etmek için titiz bir çalışma yürüten uyuşturucu ajanları, bir yandan da sevkiyat hazırlığı yapılan kokainin Türkiye'deki bağlantılarını mercek altına aldı.

Yüklü seviyede uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen kartel üyelerini belli bir süre dron destekli olarak takip eden polis, şebeke üyelerinin teknik ve fiziki takip konusunda son derece dikkatli olduklarını, kendi yöntemlerince bir çok kontrol mekanizması geliştirdiklerini belirledi.

Polis takibinde olup olmadıklarını anlamak için otoyolda sık sık araç değiştirdiler, aynı yoldan 5 kez gelip geçtiler

Şüphelilerin ilk olarak mobiletle başladıkları günlük yaşamlarına ticari taksi ile devam ettiklerini saptayan polis, daha sonra ise çalışma yöntemlerini başka kişiler adına kiraladıkları araçlarla sürdürdüklerini tespit etti. Emniyet ekipleri uyuşturucu kaçakçılarının, hedef noktaya giderken de polis takibinde olup olmadıklarını test etmek için hem otoyolda sık sık araç değiştirdiklerini, hem de aynı yoldan ortalama 5 kez geçtiklerini deşifre etti.

Uyuşturucu kartelinin faaliyetini büyük bir titizlikle çözen polis, çalışma sırasında İstanbul'da farklı bir isim adına ev kiralandığını, buraya eşya yerleştirdiklerini ve şebeke üyelerinin adresi sözde "karargah" olarak kullanacağını belirledi. Şüphelilerin kiraladığı ev gece gündüz izlemeye alındı, gözetleme sırasında Kolombiya merkezli kartelin bir üyesinin buraya yerleştiği anlaşıldı.

Limana yanaşan tüm yük gemileri mercek altına alındı

İstanbul'da gizlenen zanlının farklı zaman arkalıklarında sürekli Bursa'nın Gemlik ilçesine gidip gelmesinin kuşkulanan polis, çalışmalarını genişletti. Uyuşturucunun deniz yoluyla yurda getirileceğini saptayan narkotik polisi, bütün limanlarda alarma geçti. İstanbul ve Gemlik Limanına Avrupa'dan gelip yanaşan tüm yük gemilerini ve konteynerleri kontrol altına alarak analiz etti.

Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı ülkesine kaçmak üzereyken havalimanında yakalandı

Yürütülen soruşturma çerçevesinde uyuşturucu yüklü gemiyi tespit eden ekipler, Bursa polisinin de desteğiyle operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda Kolombiya merkezli uyuşturucu karteli ile bağlantılı 8 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda 373 kilogram kokain ele geçirildi. Bu arada operasyonu son anda fark eden Kolombiyalı bir şüphelinin ise havalimanından ülkesine kaçmaya çalışırken ekiplerce gözaltına alındı. Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonda yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Polis, Kolombiya'dan sevk edildiği anlaşılan uyuşturucunun bağlı olduğu karteli araştırıyor

İstanbul Polisi, Latin Amerika ülkesi olan Kolombiya'dan sevk edildiği anlaşılan uyuşturucunun arkasındaki karteli araştırıyor. Birçok karteli barındıran Kolombiya, And Dağları bölgesinin ortasında bulunan, Venezuela, Panama, Ekvador, Peru ve Brezilya'ya kara sınırına, Pasifik okyanusuna ve Karayiplere açılan deniz sınırına sahip bir ülke. 1993 yılında öldürülen Pablo Emilio Escobar Gaviria adlı uyuşturucu lordu tarafından kurulan Medellin karteli ile Cali karteli başta olmak üzere Kolombiya'da çok sayıda kartel barınıyor.