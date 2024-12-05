Komşudan gasp: Kar maskeli kadın dehşet saçtı - Son Dakika
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Komşudan gasp: Kar maskeli kadın dehşet saçtı

Komşudan gasp: Kar maskeli kadın dehşet saçtı

Samsun'da kapısı açık kalan evine giren kar maskeli kadın, yaşlı komşusunun altın bileziklerini gasp etti.

05.12.2024 15:25
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Samsun'da kapısı açık bırakılan komşusunun evine yüzüne kar maskesi takarak giren kadın, komşu kadının kolundaki bilezikleri gasp etti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Irak uyruklu H.A.(68) adlı kadın evinin kapısını açık bırakarak aynı binada ikamet eden apartman yöneticisine aidat vermek için evinden çıktı. Bu sırada aynı binada oturan E.B.(45) adlı kadın yüzüne kar maskesi takıp kapısı açık olan Iraklı komşusunun evine girdi. Eve gelen Iraklı yaşlı kadın H.A. evin yatak odasından tıkırtı sesleri gelmesi üzerine kontrol ettiğinde yüzü kar maskeli kadın ile karşılaştı. E.B. yaşlı kadının üzerine atlayarak kafasında vazo kırdı ve kolundaki 6 adet altın bileziği gasp etti. Boğuşma sırasında yaşlı kadın kar maskesini yüzünden çıkardığı kişinin komşu kadın olduğunu görünce şoke oldu. E.B. evden altın bilezikler ile kaçtı.

Bilezikleri kolundan alınırken kolu kırılan ve kafasından yaralanan H.A. hastaneye kaldırıldı. H.A.'nın şikayeti üzerine E.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis olayla bağlantısı olma ihtimali üzerine E.B.'nin akrabası olan N.Ö. adlı kadını da gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan E.B. ve N.Ö. bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcıya ifade veren ve suçlamaları kabul etmeyen N.Ö. serbest bırakılırken, E.B. ise tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Komşudan gasp: Kar maskeli kadın dehşet saçtı - Son Dakika

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