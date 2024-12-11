Komşusunun Duvarını Kırıp Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde 35 yıllık komşusunun duvarını delip çeyizlik eşyalarını çalan ve daha sonra duvarı yeniden inşa eden hırsız, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, olay anında alkolün etkisinde olduğunu ve bir anlık gafletle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Olay geçen kasım ayında Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi'nde yaşandı. Yeni yılın şubat ayında evlenme hazırlıkları yapan ve ailesinin yanında yaşayan Ahmet Sağlam (29), oturacağı eve yeni eşyalar aldı. İddiaya göre bunu bilen ve yeni eşyalar alınan evin hemen bitişiğinde oturan ailenin 35 yıllık komşusu F.C., balyozla önce kendi duvarını kırdı sonra da Sağlam'ın evinin duvarını kırarak içeri girdi. 35 yıllık komşu, evdeki iki televizyon, beyaz eşyalar, mobilyalar, halılar, küçük ev aletleri, avizeleri alarak kendi evine taşıdı. Ardından evin duvarını örüp sıvayan F.C. mutfak kapısından çıkıp kayıplara karıştı. Eve gelince şaşkınlık yaşayan Ahmet Sağlam'ın kız kardeşi durumu polise haber verdi.

Polis dedektif gibi çalıştı, saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı

Olayın ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, evden parmak izi aldı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, F.C.'nin kaçtığı Ankara'dan İzmir'e geldiğini belirleyip saklandığı adresi tespit etti. Gerçekleştirilen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

"Alkollüydüm, bir anlık gaflete düştüm"

Gözaltına alınan F.C.'nin emniyetteki ifadesinde olay anında alkollü olduğunu söyleyip, "Bir anlık gaflete düştüm. Alkollüydüm, olayı bu yüzden gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.C., adliyeye sevk edildi. - İZMİR