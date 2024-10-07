Kontrolden Çıkan Araç Gecekonduya Çarptı

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El freni çekilmeyen otomobil gecekonduya çarptı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde el freni çekilmeyen park halindeki otomobil, gecekondu ile istinat duvarı arasına sıkıştı, araçta kimsenin olmaması faciayı önledi.

Olay, Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampada park halindeyken el freni çekilmediği için kontrolden çıkan 34 HM 5660 plakalı otomobil, gecekonduya çarptı. Gecekondu ile istinat duvarına arasına sıkışan otomobilde ve çevrede kimsenin olmaması faciayı önledi. İkamette oturan vatandaşların evlerine çarpan aracın sesiyle korkuyla dışarı çıkarak polis ekiplerine haber verdi.

Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.