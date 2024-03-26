Kontrolden çıkan kamyonet otluk alana uçtu: 2 yaralı

Osmaniye'de motosiklet kazası: 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 18 yaşındaki bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yön levhasına çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.