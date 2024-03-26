Kontrolden çıkan kamyonet otluk alana uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan kamyonet otluk alana uçtu: 2 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyonet yoldan çıkarak yeşil alan üzerine devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kaza, Bursa-Ankara karayolu OSB köprülü kavşağında saat 19.30 sıralarında gerçekleşti. Kamyonetin sürücüsü Muzaffer D. ve yanındaki yolcu Selahattin D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

26.03.2024 22:10  Güncelleme: 22:12
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Kontrolden çıkan kamyonet otluk alana uçtu: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinden meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonet yoldan çıkarak yeşil alan üzerine devrildi; 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu OSB köprülü kavşağında meydana geldi. Bursa'dan gelip İnegöl merkeze dönüş yapmak isteyen sürücü Muzaffer D. Yönetimindeki 16 KOZ 62 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yeşil alan üzerine devrildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki yolcu Selahattin D.yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kontrolden çıkan kamyonet otluk alana uçtu: 2 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan kamyonet otluk alana uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

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