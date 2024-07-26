Kontrolden çıkan otomobil durağa böyle daldı: 1 ölü - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil durağa böyle daldı: 1 ölü

Samsun'da otomobilin yoldan çıkıp halk otobüsü durağına çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, kazanın dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

26.07.2024 00:17
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Kontrolden çıkan otomobil durağa böyle daldı: 1 ölü

SAMSUN - Samsun'da otomobilin yoldan çıkıp halk otobüsü durağına çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, kazanın dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 06.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 07 AH 768 plakalı otomobil yoldan çıkarak halk otobüsü durağına çarptı. Kazada kimliği belirsiz sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Üzerinde kimlik çıkmayan ve kaza nedeniyle yüzü tanınmaz halde olan araç sürücüsünün kaza sırasında 'emniyet kemerinin takılı olmadığı' tespit edildi. Kazanın dehşet anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan otomobil durağa böyle daldı: 1 ölü - Son Dakika

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