Kontrolden çıkan otomobil ters döndü

Aydın'ın Çine ilçesinde kontrolden çıkarak ters dönen otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 VC 492 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ters döndü. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımıyla kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, kazayı yara almadan atlattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise araçta gerekli güvenlik kontrollerini gerçekleştirdi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, otomobilin bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.