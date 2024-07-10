3.Sayfa

Konvoyda kurallara uymayan 3 tır sürücüsüne 32 bin 344 lira ceza kesildi

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde düğün konvoyundaki 3 tır sürücüsüne korna çalarak çevreye rahatsızlık verdikleri ve trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 32 bin 344 lira para cezası kesildi.

İlçe merkezinde düğün konvoyuna katılan tır sürücüleri korna çalarak ilerledi. Uyarılara rağmen korna çalarak çevreye rahatsızlık veren tır sürücüleri polis ekipleri tarafından durduruldu.

Sürücülere 'mevzuatta belirtilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak', 'trafik polisinin uyarı ve ikazlarına uymamak', 'aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü kara yollarında araçların ters istikamette sürmek, kamunun rahatını ve huzurunu bozacak şekilde araç sürmek' maddelerinden toplam 32 bin 344 lira ceza kesildi.