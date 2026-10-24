Konya-Antalya D-687'de kömür yüklü tır şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Konya-Antalya D-687'de kömür yüklü tır şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Konya-Antalya D-687\'de kömür yüklü tır şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Konya-Antalya D-687\'de kömür yüklü tır şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı
Haber Videosu

Konya-Antalya D-687 Karayolu Beydiğin Mahallesi'nde mangal kömürü yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücü ile yolcu, ekiplerce araçtan çıkarıldıktan sonra 112 sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Konya- Antalya D-687 Karayolu Beydiğin Mahallesinde mangal kömürü yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza; Konya-Antalya D-687 Karayolunda meydana geldi. Konya istikamtinden Antalya istikametine seyir halindeki Furkan Y'nin kullandığı 58 AHN 353 plakalı mangal kömürü yüklü tır, Demirkapı tünelini geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole yuvarlandı.

Kazada tır sürücüsü Furkan Y. ile tırda yolcu olarak bulunan Haşim K. yaralandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu ve Jandarma Trafik ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaAntalyaGüncelKonyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon vurguncularını tir tir titreten sözler: Erdoğan’ın neşteri sağlam, ne yapacağını beraber göreceğiz Fon vurguncularını tir tir titreten sözler: Erdoğan'ın neşteri sağlam, ne yapacağını beraber göreceğiz
Görenler gözlerine inanamadı Adamı bagaja koyup kaçırdılar Görenler gözlerine inanamadı! Adamı bagaja koyup kaçırdılar
Korkunç manzara Evin terasında cansız bedeni bulundu Korkunç manzara! Evin terasında cansız bedeni bulundu
Türkiye’de bir ilk Muş’taki hasta İstanbul’da ameliyat edildi Türkiye'de bir ilk! Muş'taki hasta İstanbul'da ameliyat edildi
TMSF’ye tam 5 milyar TL yatırdılar İki iş insanı için kritik karar TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar
Masaj salonu adı altında fuhuş yaptırmışlar 13 adrese polis baskını Masaj salonu adı altında fuhuş yaptırmışlar! 13 adrese polis baskını
Başbakandan halka kritik uyarı Her evde 3 günlük stok istedi Başbakandan halka kritik uyarı! Her evde 3 günlük stok istedi
73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
ABD’den İran’a saldırı sinyali Tahran’ın korkutan planı ortaya çıktı ABD'den İran'a saldırı sinyali! Tahran'ın korkutan planı ortaya çıktı
11:00
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı
Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
10:37
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok
MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
10:25
Fenerbahçe’den Oğuz Aydın hamlesi Yönetim kararını verdi
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi! Yönetim kararını verdi
10:15
Derbinin bilet fiyatları açıklandı En pahalısı 2 asgari ücreti aştı
Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı
10:06
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu
09:30
Emziren annenin “küflü ürün“ ihbarı sonrası fırına 52 bin 800 TL ceza
Emziren annenin "küflü ürün" ihbarı sonrası fırına 52 bin 800 TL ceza
09:29
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
09:02
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
08:52
Hakkı Bulut’un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı Her şey bir cüzdanla başladı
Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı
08:11
Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 11:06:25. #.0.3#
SON DAKİKA: Konya-Antalya D-687'de kömür yüklü tır şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei