Konya-Antalya D-687\'de kömür yüklü tır şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

Konya- Antalya D-687 Karayolu Beydiğin Mahallesinde mangal kömürü yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza; Konya-Antalya D-687 Karayolunda meydana geldi. Konya istikamtinden Antalya istikametine seyir halindeki Furkan Y'nin kullandığı 58 AHN 353 plakalı mangal kömürü yüklü tır, Demirkapı tünelini geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole yuvarlandı.

Kazada tır sürücüsü Furkan Y. ile tırda yolcu olarak bulunan Haşim K. yaralandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu ve Jandarma Trafik ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.