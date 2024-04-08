Konya'da 2 Milyon Lira Değerinde Altın ve Döviz Çalındı - Son Dakika
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Konya'da 2 Milyon Lira Değerinde Altın ve Döviz Çalındı

Konya\'da 2 Milyon Lira Değerinde Altın ve Döviz Çalındı

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir evden yaklaşık 2 milyon lira değerinde altın ve döviz çalındı. Mağdur baba oğlunu evlendirmek için birikim yaptığını söyleyerek, hırsızlara seslendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde inceleme ve parmak izi çalışması yaparak şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

08.04.2024 16:57
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Konya'nın Karapınar ilçesinde bir evden yaklaşık 2 milyon lira değerinde altın ve döviz çalındı. Mağdur baba oğlunu evlendirmek için birikim yaptığını söyleyerek, hırsızlara seslendi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Yaylacı Caddesinde bulunan İsmail Akkaş'a ait evde meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlar evde kimsenin olmadığı sırada pencere demirini yerinden söküp, camı kırdıktan sonra pencereden içeri girip yüklükte bulunan eşyaları dağıtarak eşyalar içerisine konulan her biri 35 gram olan 21 adet burma bilezik, 35 adet çeyrek altın, çok sayıda gram altın ile 4 bin dolar dövizi alarak kaçtı. Eve gelen İsmail Akkaş odasının kapısını açtığında penceresinin kırık olduğunu, eşyaların dağıtıldığını, altınların yerinde olmadığını gördü. Akkaş, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde inceleme ve parmak izi çalışması yaparak şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İsmail Akkaş, 40 yıldır hamallık yaparak bu parayı biriktirdiğini ifade ederek, çocuğuna nişan yapmak ve düğünü için altınları birikim yaptığını belirtti. İsmail Akkaş, "Pencere demirini kırıp içeri girmişler. Çocuğuma nişan yapacaktım. Saman, balya, çamur her işe gittim. Alın terimle çalıştım ve bunları aldım. Hiç kimseye kötülük etmedim. Bunu herkes biliyor. Hakkım ile çalıştım. Her kim aldıysa geri getirip yerine bıraksın. Bu mübarek ayda bu yapılmaz ki. Gereken neyse yapılsın" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Karapınar, Konya, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da 2 Milyon Lira Değerinde Altın ve Döviz Çalındı - Son Dakika

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