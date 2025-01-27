Konya'da aile faciası: Anne, baba ve kardeşini öldürüp intihar etti
Konya'da 28 yaşındaki genç anne, baba ve kardeşini vurup, intihar etti
KONYA - Konya'da kavga ihbarına giden polis, anne, baba ve ailenin iki çocuğu silahla vurularak öldürülmüş halde buldu. Olayı inceleyen polis, ailenin 28 yaşındaki büyük oğlunun anne, baba ve kardeşini öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.
Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesinde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda bir dairede kavga olduğu ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Eve gelen ekipler kapıyı açtıklarında anne, baba ve ailenin iki oğlunun silahla vurulmuş cansız bedenini buldu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 28 yaşındaki Ali Tunç'un kardeşi 18 yaşındaki Hasan Can Tunç, annesi 51 yaşındaki Canfeda Tunç ve babası 50 yaşındaki Nurettin Tunç'u öldürdükten sonra kendine ateş ederek intihar ettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'da Aile Faciası: Genç Anne İntihar Etti - Son Dakika
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