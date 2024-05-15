Konya'da Arkadaşını ve Mimarı Vuran Zanlının İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Konya'da Arkadaşını ve Mimarı Vuran Zanlının İfadesi Ortaya Çıktı

Konya\'da Arkadaşını ve Mimarı Vuran Zanlının İfadesi Ortaya Çıktı

Konya'da bir kişinin av tüfeği ile arkadaşını evde vurduktan sonra mimar arkadaşını da iş yerinde vurarak öldürdüğü olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Zanlı, ifadesinde arkadaşlarını verdiği para ve kıskançlık nedeniyle vurduğunu söyledi. Olayın ardından zanlı gözaltına alındı.

15.05.2024 13:47
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Konya'da bir kişinin av tüfeği ile arkadaşını evde vurduktan sonra mimar arkadaşını da iş yerinde vurarak öldürdüğü olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Zanlı, ifadesinde arkadaşlarını verdiği para ve kıskançlık nedeniyle vurduğunu söyledi.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zanlı Mevlüt T., daha önceden inşaat işlemleri için verdiği para nedeniyle aralarında husumet oluşan arkadaşı Hasan A.'yı merkez Selçuklu ilçesi Şafak Caddesi üzerinde bulunan evinde yanında bulunan av tüfeği ile vurduktan sonra boğazını bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karnından yaralanan Hasan A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından Mevlüt T., kısa süre sonra Yazır Mahallesi Topak Sokak üzerinde bulunan mimar arkadaşı Necati Şadi Kılıç'a ait mimarlık ofisine gitti. Burada Mevlüt T., arkadaşı Hasan A.'yı vurduğu av tüfeği ile mimar Necati Şadi Kılıç'ı vurarak olay yerinden kaçtı. Göğsünden vurularak ağır yaralanan Necati Şadi Kılıç'ı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Necati Şadi Kılıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Zanlı gözaltına alındı

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan Mevlüt T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Mevlüt T., ekipler tarafından Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yakınlarında gözaltına alındı. Zanlı Mevlüt T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Cinayetin sebebi para ve kıskançlık çıktı

Mevlüt T., buradaki ilk ifadesinde, "Kız arkadaşım İ.E. ile iş kurmak için 2 milyon liraya yakın kredi çektikten sonra İ.E., Hasan A. ile tanıştı, kendisini ise masör olarak tanıttı. İş kurmak için bir arsa sahibi ile anlaştıktan sonra arsaya belli bir ücret ödedim. Daha sonra kız arkadaşım İ.E. ve Hasan A. ile inşaat işlemleri için mimar Necati Şadi Kılıç ile tanıştık. İşlemler için mimarlık ücretlerinin de zaman zaman ödemesini yaptım. Daha sonra inşaat işlemlerinin ilerlemediğini fark ettim. Bunun ardından kız arkadaşım İ.E. ile Hasan A.'nın Antalya'ya tatile gittiklerini öğrendim. Daha sonra onları evde bekledim ve eve geldiğinde Hasan A.'yı vurduktan sonra mimar Necati Şadi Kılıç'ın ofisine giderek onu da aynı av tüfeği ile vurdum" dediği öğrenildi. Zanlı Mevlüt T.'nin yakalanmasaydı kız arkadaşı İ.E.'yi de vuracağı öne sürüldü.

Zanlının Hasan A.'nın evine ardından ise mimar Necati Şadi Kılıç vurduktan sonra olay yerine av tüfeği ile geliş ve gidiş anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık raporu için Konya Numune Hastanesine getirildi. Burada gazetecilerin pişman mısın sorusuna zanlı, "Sırası gelen gider, kimse dolandırıcılık yapmayacak" diye cevap verdi. Zanlı, buradan adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Arkadaşını ve Mimarı Vuran Zanlının İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika

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