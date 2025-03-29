Konya\'da kızlar arasında bıçaklı kavga! 16 yaşındaki çocuk yaralandı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Hazıol Sokak üzerinde bulunan bir kafede kızlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

16 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ BIÇAKLANDI

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K (16) bacağından bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.