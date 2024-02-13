Konya\'da Binlerce Tütün Mamulü ve Kaçak Silah Ele Geçirildi

Konya'da KOM ekiplerince düzenlenen operasyonlarda binlerce tütün mamulü, ruhsatsız silah, kaçak tıbbi ürün ve gümrük kaçağı otomobil ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Selçuklu ve Karatay ilçesinde kaçak sigara üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen 4 iş yeri ve 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 180 bin adet bandrolsüz boş makaron, 51 bin 400 adet doldurulmuş sigara, bin 40 paket gümrük kaçağı sigara, 34 kilogram kıyılmış tütün, 3 adet sigara üretiminde kullanılan makine, 4 bin 452 adet gümrük kaçağı tıbbi ürün ve 126 şişe sahte bandrollü alkollü içki ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.
KOM ekiplerince Beyşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 2 araçta yapılan aramada 11 adet ruhsatsız av tüfeği ve 182 adet tabanca parçası ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Gümrük kaçağı lüks otomobile el konuldu
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara yolu üzeri Konya girişinde durdurulan lüks bir otomobilin plaka ve şase numaraları kontrol edildiğinde, aracın üzerinde Türk plakası takılı olduğu ancak aracın şase numarası sorgulandığında Gürcistan plakalı gümrük kaçağı olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince araca el konularak 2 kişi gözaltına alındı.
KOM ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA
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