Konya'da bir masaj salonunda kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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Konya'da bir masaj salonunda kadın cesedi bulundu

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir masaj salonunda bıçaklanmış halde kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı.

10.09.2024 15:39  Güncelleme: 15:53
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Olay, Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir masaj salonunda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Bir masaj salonunda hareketsiz bir kadın bulunduğu ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

30 YAŞINDAKİ KADIN BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU

Polis, masaj salonunda yaptığı incelemede 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan'ı bıçaklanmış olarak buldu. Sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından Elif Ceren Arslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin bir şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenilirken, tahkikat sürüyor.

Konya\'da bir masaj salonunda kadın cesedi bulundu
Kaynak: İHA

Selçuklu, 3-sayfa, Güncel, Polis, konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da bir masaj salonunda kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferhat eser: sedat annenin çalıştığı masaj salonu değilmi burası 3 20 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Dikkatli bakın ferhat olabilir 17 6 Yanıtla
  • ferhat eser: peceteleri sedat oe tutuyordu 3 17 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Ferhat eserin kardeşi para getiriyordu. Ferhat da yorum yazıyordu. Yazık olmuş. Acını paylaşıyoruz ferhat :(( 9 3 Yanıtla
  • ferhat eser: sabri sedatla ender benim oğlum bunu ilk defa itiraf ediyorum 1 8 Yanıtla
  • Fecri null: İç anadoluda Karaman ve konyada yaşanmaz, inanın bana, sakın gelmeyiniz 6 3 Yanıtla
  • Sabri İnce: yorumlar Türkiye nin geldiği seviyeyi gösteriyor. "Türkiye 100 yılı başlıyor " İnandım. 4 4 Yanıtla
  • Murat denizli: konyanın erenleri iş basında 4 1 Yanıtla
  • Murat denizli: altında erenler üstünde verenler 4 1 Yanıtla
  • Ha Ye: Atalarımız boşuna dememiş su testisi su yolunda kırılır. 2 0 Yanıtla
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