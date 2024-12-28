Konya\'da Çanta Hırsızlığı

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Konya'da kadın öğretmenin durakta unuttuğu çantasındaki öğrencilerin kitap parası olan 15 bin lirayı aldıktan sonra çantayı farklı bir mahalleye bırakıp kaçan şüpheli, güvenlik kamerası görüntüsünden tespit edilerek polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, 'Çantayı görünce içine baktım, parayı görünce bir an şeytana uydum' diye kendini savundu.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Yeniceler Caddesi üzerinde bir otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saraçoğlu Mahallesi'nde bulunan bir okulda öğretmen olduğu öğrenilen bir kadın, cadde üzerinde beklediği otobüs durağında çantasını unuttu. Bu sırada durak yakınlarında bulunan 1 kişi çantayı fark ettikten sonra etrafı kontrol edip çantayı açtı ve içindeki paraları aldı. Şüpheli daha sonra çantayı alıp duraktan uzaklaştı.

Çaldığı paralarla postane şubesinde yakalandı

Çantanın kayıp olduğu ihbarı üzerine olay yerine Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri toplanan bilgiler sonrası çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelerken, çantanın durakta unutulduğunu belirledi. Polis, görüntülerde daha sonra durağa gelen bir kişinin çantada bulunan öğrencilerin kitap parası olarak toplanan 15 bin lira parayı ve çantayı alıp gittiğini tespit etti. Ekipler yaptığı detaylı çalışma sonrası şüpheli 44 yaşındaki A.Ö.'yü merkez Selçuklu ilçesi Vatan Caddesi üzerinde PTT şubesinde işlem yaptığı sırada yakalayarak gözaltına aldı.

"Bir anlık şeytana uydum"

Gözaltına alınan A.Ö., Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ifadesi alınmak üzere Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada cebine koyduğu öğrencilerin kitap parasını polis ekiplerine teslim eden şüphelinin, "Çantayı durakta göründe merak ettim. Açtım, içinde yüklü miktarda para vardı. Bir anlık şeytana uydum, aldım parayı. Çantayı da farklı bir yere bıraktım" diye kendini savunduğu öğrenildi.

Öğretmenin çantasından çalınan öğrencilerin parası kendisine teslim edilirken, şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KONYA