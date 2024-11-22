Konya'da cinayet zanlısı hakim karşısında - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da cinayet zanlısı hakim karşısında

Konya\'da cinayet zanlısı hakim karşısında

Güneysınır'da arabayla çarpıp öldürdüğü kişiyi yakmaya çalışan zanlı, 'Öldürme kastım yoktu' dedi.

22.11.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Güneysınır ilçesinde arabayla çarpıp, sopayla darp ettiği kişiyi daha sonra yakmaya çalışarak öldüren zanlı hakim karşısına çıktı. Mahkemede zanlının kendini, "Arabayla ufak bir dokunmak istedim. Olay bir anlık öfke ile oldu, öldürme kastım yoktu" diye savunması pes dedirtti.

Olay, geçtiğimiz 1 Şubat Perşembe günü Güneysınır ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede çay ocağı işleten 42 yaşındaki Yıldırım Uyan'dan haber alamayan Karaman'da bulunan yakınları durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bağlı ekipler, olayı aydınlatmak için dosyayı inceledi. Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, ilçe genelinde güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından cinayete ait görüntülere ulaştı. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı güvenlik kamerası görüntülerinde, Ali Osman K.'nin kendisine ait otomobil ile yolda yürüyen Yıldırım Uyan'a çarptığı, yaklaşık 7 dakika boyunca sopa ile darp ettikten sonra aracına alarak olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

"Cesedi yakmaya çalıştım ancak ceset yanmayınca gömdüm"

Yapılan çalışmanın ardından Ali Osman K.'ye ulaşan ekipler, kendisinin Yıldırım Uyan'ı görmediğini söylemesi üzerine savcılıktan alınan izinle şüpheliyi gözaltına alarak Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirdi. Polis sorgusunda suçunu itiraf eden cinayet zanlısı Ali Osman K., "Yıldırım Uyan ile çay satış meselesi nedeniyle aramızda geçmişe dair bir husumet var. Olay günü kendisini takip edip boş bir yolda çarptım. Daha sonra aracımda bulunan sopa ile darp edip etkisiz hale getirdikten sonra aracıma alarak önce ahıra götürdüm. Burada darp ederek öldürdükten sonra yanıma benzin de alarak dağlık alana götürerek orada cesedi yakmaya çalıştım ancak ceset yanmayınca gömdüm" diyerek olayı anlattı.

"Öldürme kastım yoktu"

Cinayeti itiraf eden şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki cinayet davasının ilk duruşmasına tutuklu sanık Ali Osman K., maktul Yıldırım Uyan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katılan Ali Osman K., olayın bir anlık öfke ile olduğunu söyledi. Zanlı Ali Osman K., "İlçede çalıştırdığım çay ocağım var. Maktul iş yerimin önüne gelip seyyar çay satıyordu. Kendisinden korktuğum için yanına gidip uyaramadım, o anlarda cesaretim gelmedi. Sonrasında 'ne yapmaya çalışıyorsun' diyerek kendisine tepki gösterdim. O da bana küfür ederek hakarette bulundu. O gün alkollüydüm. Bana küfür etmesini kendime yediremedim. Arabayla ufak bir çarpmak istedim. Çarptım daha sonra elini ayağını bağladım, arabaya bindirdim. Benden aldığı bir telefon vardı onu geri istedim, kendi evinde olduğunu söyledi. Evine gittim, telefonu aradım bulamadım ama geri araca döndüğümde buz gibi olduğunu gördüm. Öldürme kastım yoktu" diye kendini savundu.

Duruşma, mahkeme heyetin tarafından ileri tarihe ertelendi. - KONYA

Kaynak: İHA

Güneysınır, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Cinayet, konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da cinayet zanlısı hakim karşısında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:58 Ordu Üniversitesi’ndeki sır fakülte Ne öğrencisi ne de binası var Ordu Üniversitesi'ndeki sır fakülte! Ne öğrencisi ne de binası var
14:23 A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti
13:51 “Safları sıklaştırın“ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama "Safları sıklaştırın" diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
12:17 Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu’ya sahip çıktı Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
22:18 Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu
21:56 CHP lideri Özel: CHP’ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik CHP lideri Özel: CHP'ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik
21:30 Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı
21:27 ABD’deki Bitcoin ETF’leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı ABD'deki Bitcoin ETF'leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı
21:21 Putin’den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel
21:17 Matt Gaetz, Trump’ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi Matt Gaetz, Trump'ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi
21:05 Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 15:20:47. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da cinayet zanlısı hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.