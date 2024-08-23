Konya\'da Dilenci Kadın Hafif Ticari Araç Tarafından Çarptı ve Hayatını Kaybetti

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Konya'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın çarptığı yol kenarında oturarak dilencilik yaptığı iddia edilen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Dutlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki 42 SD 276 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, cadde üzerinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Hafif ticari araç, yol kenarında çöp konteynerinin yanında oturan ve dilencilik yaptığı iddia edilen Özlem Erdine'ye (39) çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan kadın ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesin ardından yaralı kadın, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Erdine, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA