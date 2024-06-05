Konya'da Engelli Vatandaşın Cep Telefonu Kapkaç Yöntemiyle Çalındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da Engelli Vatandaşın Cep Telefonu Kapkaç Yöntemiyle Çalındı

Konya'nın Meram ilçesinde yaşayan engelli bir vatandaşın cep telefonu, kapkaç yöntemiyle çalındı. Polis ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonu sahibine teslim edildi.

05.06.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da engelli bir vatandaşın cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan engelli bir kişi sokakta yürüdüğü sırada 2 kişi elinde taşıdığı cep telefonunu alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından kaçış istikametini belirleyen ekipler, şüphelilerin Rampalı Çarşı civarında olduğunu tespit etti. Şahısların gezdiği yerlerde araştırma yapan polis ekipleri, kapkaççıları fark etti. Kaçmaya çalışan şahıslar kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan C.U. (24) ve A.K. (23) ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin cep telefonunu sattığı kişi tespit edilerek cep telefonuna el konuldu ve sahibine teslim edildi. Hırsızlık suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Meram, Konya, Güvenlik, Hırsızlık, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Engelli Vatandaşın Cep Telefonu Kapkaç Yöntemiyle Çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
11:47 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’yi mi getirildi CHP’li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
20:31 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı
12:01 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti
11:27 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL’lik banknotlar mı geliyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor?
11:26 İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP’ye geçen vekilleri ve Özgür Özel’i topa tuttu İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP'ye geçen vekilleri ve Özgür Özel'i topa tuttu
11:25 Zehra Güneş’in son hali sevenlerini kahretti Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti
11:13 Hadise’den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli Hadise'den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli
10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 12:37:40. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da Engelli Vatandaşın Cep Telefonu Kapkaç Yöntemiyle Çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement