Konya'da Engelli Vatandaşın Cep Telefonu Kapkaç Yöntemiyle Çalındı

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Konya'da engelli bir vatandaşın cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan engelli bir kişi sokakta yürüdüğü sırada 2 kişi elinde taşıdığı cep telefonunu alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından kaçış istikametini belirleyen ekipler, şüphelilerin Rampalı Çarşı civarında olduğunu tespit etti. Şahısların gezdiği yerlerde araştırma yapan polis ekipleri, kapkaççıları fark etti. Kaçmaya çalışan şahıslar kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan C.U. (24) ve A.K. (23) ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin cep telefonunu sattığı kişi tespit edilerek cep telefonuna el konuldu ve sahibine teslim edildi. Hırsızlık suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA