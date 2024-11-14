Konya\'da Feci Kaza: 2 Sürücü Hayatını Kaybetti

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Konya'da kontrolden çıkan kamyonun karşı şeride geçerek başka bir kamyonla çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 2 sürücünün kimlikleri belli oldu.

Kaza, öğle saatlerinde Konya-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan Recep Semirli idaresindeki 42 ASH 729 plakalı süt kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Hamit Bahşiş idaresindeki 42 GSB 36 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kazada iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrası Konya istikameti tamamen trafik akışına kapandı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi morga kaldırıldı. Yapılan çalışma sonrası kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrar kontrollü olarak açıldı.

Kaza anına şahit olan Levent Gubuzi, " Edirne'den gelip Konya'ya gidiyordum. Süt taşıyan kamyon direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bizim şeride geçti ve önümdeki kamyonla çarpıştı" dedi. - KONYA