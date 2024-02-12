Konya'da FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
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Konya'da FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Konya\'da FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli ve Zonguldak illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şu ana kadar 6 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

12.02.2024 09:37  Güncelleme: 09:40
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Konya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli ve Zonguldak illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ederken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika


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