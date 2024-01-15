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Konya'da FETÖ/PDY mahrem yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
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Konya'da FETÖ/PDY mahrem yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Konya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Konya\'da FETÖ/PDY mahrem yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
15.01.2024 - 09:29,  Güncelleme: 09:31
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Konya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri Mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelilerin yakalanması için Konya merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Tokat, Balıkesir, Bursa ve Ordu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da FETÖ/PDY mahrem yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika


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