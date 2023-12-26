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Konya'da fırıncı meslektaşını öldürüp 2 kişiyi yaralayan sanığa 41 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
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Konya'da fırıncı meslektaşını öldürüp 2 kişiyi yaralayan sanığa 41 yıl 8 ay hapis cezası

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iş yerinin karşısında bulunan boş dükkanı kiralayarak fırın açmak isteyen bir fırıncı, meslektaşını öldürüp 2 kişiyi yaraladı. Sanığa toplamda 41 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Cinayetin ardından yakalanan sanıklar tutuklandı.

Konya\'da fırıncı meslektaşını öldürüp 2 kişiyi yaralayan sanığa 41 yıl 8 ay hapis cezası
26.12.2023 - 22:39,
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Konya'da fırıncı meslektaşını öldürüp 2 kişiyi yaralayan sanığa 41 yıl 8 ay hapis cezası

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde iş yerinin karşısında bulunan boş dükkanı kiralayarak fırın açmak isteyen meslektaşını öldürüp 2 kişiyi de yaralayan sanığa toplamda 41 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Olay, 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü Beyşehir ilçesi Dalyan Mahallesi 40463. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırıncılık yapan Erdal Üstüner ortağı ve pasta ustası ile birlikte kiraladıkları iş yerinde olduğu esnada, kendisi gibi fırıncılık yapan Sebahattin Gülbahar'ın silahından çıkan kurşunlara hedef oldu. Fırıncı ve aynı zamanda harita mühendisi olan Erdal Üstüner hayatını kaybederken, ortayı Yunus A. ve pasta ustası Murat Ş. yaralandı. Olayın ardından Ankara'da yakalanan cinayet zanlısı Sebahattin Gülbahar ile oğlu Ramazan G., kardeşi Hasan .G. ve birlikte kaçtığı düşünülen Mustafa İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sehabattin Gülbahar adliye çıkışında, gazetecilerin "pişman mısınız?" sorusuna "Pişman değilim, zevk alıyorum", "neden öldürdünüz" sorusuna ise "ekmeğime mani olduğundan öldürdüm" cevabını vermişti.

41 yıl 8 ay hapis

Erdal Üstüner'in öldürülmesi ve 2 kişinin de yaralandığı olayın davası Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Davanın karar duruşmasına cinayet zanlısı Sebahattin Gülbahar, oğlu Ramazan G. kardeşi Hasan G. ve Mustafa İ. ile avukatları hazır bulunurken, sanıklar Lokman Ç. ve Yılmaz İ. duruşmada yer almadı. Erdal Üstüner'i öldürüp 2 kişi de yaraladığı gerekçesiyle yargılanan fırıncı Sebahattin G., sorulan son sözü üzerine "Pişmanım, ben hak etmedim, ekmeğim ile oynadılar, beraatimi talep ederim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Sebahattin Gülbahar'ı kasten adam öldürme suçundan 25 yıl, Yunus A.'yı öldürmeye teşebbüsten 7 yıl 6 ay, Murat Ş.'yi öldürmeye teşebbüsten ise 8 yıl 4 ay, ayrıca suçun sabit olması ve yer temin edilmesi suçundan ise 10 ay olmak üzere toplamda 41 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme heyeti ayrıca, sanıklar Lokman Ç. hakkında 10 ay hapis cezasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına, Mustafa İ. ve Yılmaz İ. hakkında 10 ay hapis cezası hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süre ile Denetimli Serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, sanıklar Ramazan G. ve Hasan G.'nin ise serbest bırakılmasına karar verdi.

Cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan, Beyşehir'de 27 Ağustos 2022 tarihinde yaşanan cinayet olayına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, olayın hemen ardından kan gölüne dönen cinayetin yaşandığı boş dükkan ile silahla vurulduktan sonra yerde yatan yaralı kişiler ve yaralılara yardım için gelenlerin panik anları yer alıyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da fırıncı meslektaşını öldürüp 2 kişiyi yaralayan sanığa 41 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika


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