Konya\'da Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama, 6 Kadın Kurtarıldı

Konya'da polis ekipleri tarafından fuhşa yönelik gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonunda 2 kişi tutuklanırken, 6 mağdur kadın kurtarıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından fuhşa yönelik operasyonlar devam ediyor. Mayıs ayında kent genelinde faaliyet gösteren 10 farklı masaj salonuna yönelik yapılan ilk operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 21'i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Aynı operasyon kapsamında fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 74 kadın mağdur olarak kurtarılmıştı.

Operasyon devam etti, 5 şüpheli yakalandı

Soruşturmanın devamında Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde düzenlenen ikinci dalga operasyonda ise, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı operasyon kapsamında fuhşa zorlandığı tespit edilen 6 mağdur kadın da kurtarıldı. - KONYA