Konya'da Husumetli Şahıslar Arasında Çıkan Kavgada 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da Husumetli Şahıslar Arasında Çıkan Kavgada 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Konya\'da Husumetli Şahıslar Arasında Çıkan Kavgada 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde daha önceden husumet bulunan şahısların yolda karşılaşmasıyla çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, babası ağır yaralandı. Olayın ardından şüphelilerden biri olay yerinde yakalanırken, diğerleri ise kaçtı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

05.07.2024 17:33
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Konya'nın Ereğli ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan şahısların yolda karşılaşmasıyla çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, babası ağır yaralandı.

Olay, Ereğli ilçesi Adana Konya Kara yolu üzeri Organize Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu belirtilen tır şoförleri Ereğli'de yol güzergahında karşılaştı. Araçlarını durduran S.K. (39), M.E. (40) ve A.K. (36) ile Halil Kurtboğan (55) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, Halil Kurtboğan ve yanında bulunan 15 yaşındaki oğlu Mehmet Kurtboğan bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 15 yaşındaki Mehmet Kurtboğan, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüphelilerden S.K. ve M.E. olay yerinde, A.K. ise kaçarken yaralandı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Husumetli Şahıslar Arasında Çıkan Kavgada 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Husumetli Şahıslar Arasında Çıkan Kavgada 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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