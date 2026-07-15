Konya'da İki Cinayet: Üvey Anne ve Kız Kardeş Öldürüldü

Konya'da üvey annesini ve kız kardeşini öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Hilmidede Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Binanın ikinci katındaki dairede yaşayan R.Ö., üvey annesi Dursuniye Öztürk (58) ve kız kardeşi Esmanur Öztürk (19) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında R.Ö., mutfaktan aldığı bıçakla üvey annesi ve kız kardeşini öldürdü. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası zanlı olay yerinden kaçamadan gözaltına alındı. Zanlı polis ekipleri tarafından emniyete götürülürken, hayatını kaybeden Dursuniye Öztürk ile Esmanur Öztürk'ün cenazeleri bugün Karapınar ilçesinde defnedildi.

Öte yandan, emniyette işlemleri tamamlanan katil zanlısı R.Ö. adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA