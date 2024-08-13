Konya\'da ışıklı kavşakta kaza: 2 yaralı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde ışıklı kavşakta yavaşlayan tıra arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi Emirgazi yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.U. idaresindeki 38 GF 489 plakalı minibüs, önünde seyreden ve kırmızı ışık yanınca yavaşlayan A.A. yönetimindeki 33 ATC 452 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü T.U. ve yanında bulunan M.U. ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA