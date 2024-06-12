Konya'da İsrail'e karşı boykot edilen firmaların bulunduğu alanda arbede yaşandı - Son Dakika
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Konya'da İsrail'e karşı boykot edilen firmaların bulunduğu alanda arbede yaşandı

Konya'da bulunan bir alışveriş merkezinde, İsrail'e karşı boykot edilen firmaların bulunduğu alanda tepki gösteren bir grup ile kendilerine tepki gösteren bir kişi arasında arbede yaşandı. Olay cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Gruba polis müdahale etti ve olay sona erdi.

12.06.2024 12:07
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Konya'da alışveriş merkezinde bulunan İsrail'e karşı boykot edilen firmaların bulunduğu alan önünde tepki gösteren bir grupla kendilerine tepki gösteren kişi arasında arbede yaşandı. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Kule Site Alışveriş Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsrail'e karşı boykot edilen firmalara tepki gösteren bir grup ellerinde pankartlarla alışveriş merkezine girerek, yemek katında bulunan boykot edilen firmaların bulunduğu alana geldi. Grup burada bir süre slogan attı. O sırada bir kişinin tepki göstermesi üzerine gruptakiler üzerine yürürken, arbede yaşandı. Yaşanan arbede anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Gruba polis ekiplerinin müdahalesi ile arbede sona ererken, grup daha sonra alışveriş merkezinden sloganlarla çıktı. Bir süre polis kontrolünün ardından grup alışveriş merkezi önünden ayrıldı. Yaşanan olayın görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da İsrail'e karşı boykot edilen firmaların bulunduğu alanda arbede yaşandı - Son Dakika

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