Konya\'da kaçak kazı alanı bulundu

Konya'da kaçak kazı yapılan bir alan bulunurken, kazı malzemeleri ele geçirildi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Kayacık Mahallesi Kayacık Parkı yanındaki arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye çalışanları kaçak kazı yapılmış bir alan olduğunu gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçak kazı alanında çeşitli kazı malzemeleri buldu. Polis ekipleri kazı alanında geniş çaplı inceleme yaparken, tahkikat başlatıldı. - KONYA