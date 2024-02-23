Konya'da Kaçakçılara Yönelik Operasyon: 13 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da Kaçakçılara Yönelik Operasyon: 13 Gözaltı

Konya\'da Kaçakçılara Yönelik Operasyon: 13 Gözaltı

Konya'da gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı cep telefonu, elektronik malzeme, tütün mamulleri ve akaryakıt ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 13 kişi gözaltına alındı.

23.02.2024 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı cep telefonu, elektronik malzeme, onlarca tütün mamulü ve akaryakıt ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesinde kaçak malzemelerin bulunduğu adreslere yapılan operasyonlarda, gümrük kaçağı 42 adet cep telefonu, 126 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet oyun seti, 2 adet robot süpürge, 6 adet akıllı saat, 2 bin 581 paket sigara, bin 710 paket doldurulmuş sigara, 51 bin 400 adet boş makaron ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tırda 26 bin 300 litre kaçak akaryakıt çıktı

Polis ekiplerinin kent girişinde şüphe üzerine durdurduğu bir tırda yaptığı aramada, 26 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Başka bir operasyonda ise merkez Selçuklu ilçesindeki bir iş yerinde çekicinin yakıt deposuna kaçak akaryakıt aktarımı yapıldığı tespit edildi. İş yeri ve araçta yapılan aramada 940 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 buçuk milyon lira olduğu belirlenirken operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya, Güvenlik, Gözaltı, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Kaçakçılara Yönelik Operasyon: 13 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 15:38:17. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da Kaçakçılara Yönelik Operasyon: 13 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement