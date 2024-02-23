Konya'da kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı cep telefonu, elektronik malzeme, onlarca tütün mamulü ve akaryakıt ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesinde kaçak malzemelerin bulunduğu adreslere yapılan operasyonlarda, gümrük kaçağı 42 adet cep telefonu, 126 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet oyun seti, 2 adet robot süpürge, 6 adet akıllı saat, 2 bin 581 paket sigara, bin 710 paket doldurulmuş sigara, 51 bin 400 adet boş makaron ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı.
Tırda 26 bin 300 litre kaçak akaryakıt çıktı
Polis ekiplerinin kent girişinde şüphe üzerine durdurduğu bir tırda yaptığı aramada, 26 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Başka bir operasyonda ise merkez Selçuklu ilçesindeki bir iş yerinde çekicinin yakıt deposuna kaçak akaryakıt aktarımı yapıldığı tespit edildi. İş yeri ve araçta yapılan aramada 940 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 buçuk milyon lira olduğu belirlenirken operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'da Kaçakçılara Yönelik Operasyon: 13 Gözaltı - Son Dakika
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