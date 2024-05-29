Konya'da kamyon-minibüs çarpışması: 14 yaralı - Son Dakika
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Konya'da kamyon-minibüs çarpışması: 14 yaralı

Konya\'da kamyon-minibüs çarpışması: 14 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, devrilerek karşı şeride geçen kamyonun minibüsle çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Kaza, Beyşehir-Antalya karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

29.05.2024 20:51
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, devrilerek karşı şeride geçen kamyonun minibüsle çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir- Antalya karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ç. idaresindeki 28 K 0748 plakalı Ford marka kamyon Beyşehir'den Antalya istikametine seyir halindeyken yağışlı hava dolayısıyla kontrolden çıkarak devrilip, karşı şeride geçti. Yan yatan kamyon, karşı yönden gelen Huğlu Mahallesi'nden Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan içerisinde büyük bölümü bir silah fabrikasında çalışan ve mesai sonrasında evlerine dönüş yapmakta olan işçilerin bulunduğu A.Ö.K. yönetimindeki 42 AUB 351 plakalı Volkswagen marka yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs ve kamyon sürücüsü ile her iki araçta bulunan toplam 14 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan A.D. ise hastanede yapılan müdahale sonrasında Konya'ya sevk edildi. Kaza sebebiyle Beyşehir-Antalya karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da kamyon-minibüs çarpışması: 14 yaralı - Son Dakika

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